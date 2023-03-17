Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Азербайджанская Республика традиционно является одним из основных торговых партнеров Республики Дагестан»

Об этом глава кабмина Дагестана сообщил в рамках торжественного мероприятия, посвященного открытию таможенного пункта пропуска «Ханоба» на азербайджано-российской границе.

Он передал азербайджанской стороне слова приветствия от имени Главы Дагестана Сергея Меликова.

«Азербайджанская Республика традиционно является одним из основных торговых партнеров Республики Дагестан, объемы торговли с которой ежегодно составляют не менее 30 % нашего внешнеторгового оборота. Основой взаимовыгодного сотрудничества является транспортное сообщение. В настоящее время руководством страны принимается комплекс мер по развитию международного транспортного коридора «Север-Юг» на участке в пределах Республики Дагестан.

В первую очередь – это расширение и реконструкция федеральной дороги «Кавказ», то есть перевод на 4-х полосную дорогу на всем протяжении по территории республики со строительством объездов трех городов, что значительно сократит временные издержки на транзит грузов по территории республики.

В части развития железной дороги в рамках указанного коридора предусмотрен перевод участка железной дороги Дербент-госграница с Азербайджанской Республикой на систему тяги переменного тока, передислокация таможенного пункта пропуска из Дербента на железнодорожную станцию «Самур», что тоже повысит ее пропускную способность», — сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.