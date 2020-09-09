Общество

9 сентября состоится круглый стол о роли общественных наблюдателей на выборах

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Роль общественных наблюдателей на выборной кампании 11-13 сентября 2020 года будет обсуждаться в рамках круглого стола, организованного Общественной палатой республики.

Мероприятие состоится 9 сентября в здании Дома Дружбы в городе Махачкала. Цель мероприятия — это обсуждение медиа проекта, инициированного Общественной палатой республики Дагестан, цель которого — повышение эффективности сотрудничества органов исполнительной ветви власти и Общественной палаты республики.

Проект реализуется при поддержке Минкомсвязи РД.

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