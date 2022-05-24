800 работников завода «Дагдизель» примут участие в акции «Онкопатруль»

Дагестан участвует в Всероссийской акции «Онкопатруль». В республику приезжает большая группа ведущих специалистов НМИЦ радиологии Минздрава России во главе с главным онкологом Минздрава России Андреем Каприным.

В течение 5 дней врачи будут проводить медицинские обследования, обучающие семинары, мастер-классы, встречи со студентами, показательные операции по онкомаммологии и онкогинекологии.

По такой схеме «Онкопатруль» работает уже не первый год. Приезд врачей из ведущего федерального центра позволяет не только в краткие сроки обследовать большое количество граждан, но и, самое главное, повысить онкологическую настороженность людей и медработников для выявления злокачественных опухолей на ранних стадиях. В этот раз почти 800 работников завода «Дагдизель» пройдут диагностику и получат квалифицированную консультацию.