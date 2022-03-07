7 марта в 11:00 часов состоится церемония открытия Года 90-летия Фазу Алиевой

Мероприятие пройдет на центральной площади Махачкалы, где будет проходить поэтический марафон, организованный Управлением культуры Администрации г.Махачкалы. Все желающие в видеоформате будут декламировать стихотворения Фазу Гамзатовны. В мероприятии участвуют Москва, Санкт-Петербург, Буйнакск и Хунзах – места, где в своё время родилась, училась и жила поэтесса.Во время марафона также будет проходить эксклюзивная выставка фотографий Фазу Гамзатовны, предоставленных семьей поэтессы.

Поэтический марафон откроет череду разноформатных памятных мероприятий, посвященных 90-летию Фазу Алиевой, которые будут проходить в республике и за её пределами на протяжении всего года.

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