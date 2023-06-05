7 июня в Совете Федерации ФС России пройдут Дни Расула Гамзатова, посвященные 100-летию поэта

В этот день в верхней палате парламента состоится концерт, где прозвучат известные песни на стихи поэта, в том числе – «Журавли», «Дагестан», «Мой бубен», «По горным дорогам», «Берегите матерей». Поэтические тексты прочтут артисты московского театра. Задействованы в мероприятии прославленные дагестанские коллективы, среди них – ансамбль «Лезгинка».

В Совфеде будет организован показ видеофильма о жизни поэта Расула Гамзатова. А ещё ближе познакомиться с творчеством дагестанского поэта позволит тематическая выставка, в которую войдут архивные фотографии, книги, аудиозаписи.

Более того, посетители смогут по QR-коду получить доступ к электронным книгам и аудиозаписям произведений поэта.

В завершение планируется гашение марки «Расул Гамзатов», выпущенной специально к вековому юбилею мастера слова.

Ожидается, что в масштабном мероприятии примут участие:

председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко;

заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова;

министр культуры России Ольга Любимова;

глава Дагестана Сергей Меликов;

дочь поэта Салихат Гамзатова.

Напомним, указ о праздновании 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова подписал Президент России Владимир Путин. Глава государства был знаком с Расулом Гамзатовым, президент называл поэта замечательным человеком и часто приводит его творчество в качестве примера того вклада, который внес Дагестан в российскую культуру. Большое внимание мероприятиям по празднованию юбилея поэта уделяет глава Дагестана Сергей Меликов.