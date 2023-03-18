Чистота Кизилюрта — заслуга кизилюртовцев

С самого утра трудовые коллективы города Кизилюрта принимают активное участие в масштабном общереспубликанском субботнике.

Первыми в борьбу за чистоту вступили работники ОАО «Водоканалсервис».

Вооружившись перчатками, граблями и лопатами, как и положено, борцам за санитарное благосостояние, в белых халатах, коллектив навел чистоту не только на участке своего учреждения, но и на близлежащей территории.

Вдоль улицы имени Гагарина работники Водоканалсервиса собрали мусор, опавшие за зиму ветки, побелили бордюры и стволы деревьев.

Работы не окончательные, отмечает горводоканал, впереди еще масштабная посадка цветов и кустарников.

Чуть далее, ближе к банкетному залу «Калинка» на территории нового сквера трудились ветераны МВД. Территория определена для них не случайно, а принадлежит им по праву. Сквер носит имя ветеранов МВД и ветеранская организация обязалась держать свою территорию в порядке. Сказали — обещание сдержали.