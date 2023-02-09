Здравоохранение

Дагестанские врачи будут проводить бесплатные хирургические операции в Африке

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Бригада врачей из Дагестана на следующей неделе отправится в Мавританию, где будет проводить бесплатные хирургические операции.

Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Мавритании Мохамедом Салемом ульд Мерзуком.

«Буквально на следующей неделе с очередной дружеской миссией здесь будет работать бригада врачей из Дагестана, которая будет проводить безвозмездные консультации и хирургические операции для пациентов Мавритании, которые в этом нуждаются», – цитирует Лаврова «Коммерсантъ».

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