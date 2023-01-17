На заседании оперштаба по развитию экономики обсудили капремонт

На заседании оперштаба по развитию экономики РД Глава Дагестана Сергей Меликов провел сегодня, 16 января, очередное заседание Оперативного штаба по устойчивому развитию экономики республики.

Отдельно обсудили исполнение судебных решений по взысканию налоговой задолженности за 2022 год, а также судебных решений по сносу незаконно построенных зданий и сооружений в Махачкале.

По данным минстроя республики, в 2022 году велось проектирование и строительство 225 социально значимых объектов. При этом показатели практически по всем ключевым проектам достигнуты.

Построено и реконструировано 42 объекта образования и 66 объектов ЖКХ, часть строящихся объектов планово перешли на 2023-2025 годы.

В 2022 году Дагестан со 100% кассовым освоением завершил исполнение федерального проекта «Чистая вода».

Построено и введено в эксплуатацию 4 объекта, в числе которых: очистные сооружения водоснабжения в с. Хунзах; водоснабжение в с. Батлаич Хунхазского района и городе Кизляре; межпоселковый водовод «Верхнее Казанище — Бетаул-Кырлар» в Буйнакском районе.

В 2023 году предусмотрено благоустройство 142 территорий (110 общественных и 32 дворовых) в 45 муниципальных образованиях республики. В настоящее время разрабатываются дизайн-проекты.

Ожидается благоустройство исторической части с. Рича Агульского района. Проект «Рича – древняя столица в сердце гор» стал победителем в номинации «исторические поселения». Преображение села позволит ему стать одной из точек притяжения туристов в Дагестане.

«Научимся правильно выполнять расчеты, проектировать, в том числе учитывая вопросы технического подсоединения объектов и комплексного развития территорий, тогда у нас все получится. Если хотим сделать Дагестан привлекательным, нельзя работать по-старому», – прокомментировал Сергей Меликов.