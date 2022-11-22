515 млн рублей направят на второй этап реконструкции аэропорта Махачкалы

Об этом сообщил Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, в ходе совещания по вопросу реализации Соглашения о намерениях по реализации нового инвестиционного проекта «Второй этап реконструкции аэропорта Махачкала», заключенного между Правительством РД и акционерным обществом «Международный аэропорт «Махачкала».

«Общая стоимость планируемой к строительству инфраструктуры составляет 515 млн рублей и предполагает финансирование в рамках Постановления Правительства РФ № 1704 за счет средств республиканского бюджета, высвобождаемых в результате снижения объема погашения задолженности перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам», — уточнил премьер-министр.