Экономика

В СКФО повысили надёжность электроснабжения более шестисот тысяч потребителей

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Специалисты ПАО «Россети Северный Кавказ» провели ремонт электросетевого оборудования во всех регионах СКФО. По словам начальника департамента по взаимодействию со СМИ компании Залина Алборова, благодаря данным мероприятиям, удалось повысить надёжность электроснабжения более шестисот тысяч потребителей. В рамках подготовки к отопительному сезону, энергетики отремонтировали почти семьсот километров ЛЭП, 120 трансформаторов, 193 ОСИ и почти полторы тысячи выключателей.

«Россети Северный Кавказ» в 2022 году на плановый ремонт и техническое обслуживание энергообъектов СКФО направили свыше трёх миллиардов рублей.

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