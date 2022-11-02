У каждого из нас есть Родина, она у нас в сердце, в душе.

Моя Родина – Великая Россия. И я этим горжусь, потому что живу в многонациональной стране, где по соседству живут разные народы, люди разного вероисповедания, разных конфессий, но каждый гражданин России чувствует себя частью этой огромной страны, знает и любит свой отчий дом, который называется Отечество.

Россия 4 ноября отмечает День народного единства России. Этот праздник уходит корнями в прошлое нашей страны, когда именно объединением народов был сломлен враг. И это единство передается из поколения в поколение. В самые трудные минуты народы России, все как один вставали на защиту Родины, Отечества. Так было и в годы Великой Отечественной войны, когда фашистская Германия напала на Советский Союз. Наши отцы и прадеды ценой своих жизней дали отпор врагу и дали нам возможность и право нам жить под мирным небом. И в той войне рядом, плечом к плечу сражались представители всех национальностей, несмотря какой они были веры и какой разрез глаз у них был, каждый из них с гордостью носил звание «советский солдат». И в той кровопролитной войне героически сражались и наши дагестанцы.

Президент России Владимир Путин отметил, что с древних времен Россия считается как многонациональное и многоконфессиональное государство, и среди жителей страны воспитано толерантное отношение друг к другу, что является основой существования РФ.

– Для того чтобы осознать себя частью огромной прекрасной страны, чтобы любить свою Родину, молодые поколения должны её знать, причём во всём многообразии природы и географии, истории, культур, традиций наших народов. Россия обладает самобытным, уникальным наследием наших народов. Всё это, безусловно, общее богатство, и оно должно быть доступно каждому жителю нашей страны, каждому гражданину страны, всем, кто живёт на этой земле, и, повторю, прежде всего это касается подрастающих поколений, – говорит В.Путин в одном из своих выступлений.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов видит основу достижений региона в уникальном культурном наследии, многообразии и богатстве, равных которым нет, он отмечает неразрывность нашей многонациональной республики с историей всей России, которая, по его словам, изначально формировалась как многонациональная страна.

И сегодня наша страна проходит через трудные испытания, вновь приходится защищать мир на всей планете, бороться с нацизмом, который пытается пустить свои корни по всему миру.

И сегодня вновь народы России сплотились и встали на защиту своего Отечества. Это говорит о неразрывности наших народов, о патриотизме, о готовности служить России.

Мы – россияне, мы гордимся своей страной и любим ее. Пусть во всем мире люди живут под мирным небом, пусть на разных языках звучат песни, стихи, посвященные нашей великой Родине. Тогда нас не сможет сломить никакой враг, потому что наша сила – в Единстве.

Источник: https://golosstepi.ru/news/obshestvo/72521/