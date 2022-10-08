Мы знаем, что у Владимира Путина к Дагестану особое отношение: Абдулмуслим Абдулмуслимов

7 октября на площади Махачкалы прошла митинг-акция в поддержку президента страны Владимира Путина. Участие в ней приняли более 30 тысяч человек. Абдулмуслим Абдулмуслимов назвал акцию подтверждением единства Дагестана и России и выразил благодарность всем участникам, а в особенности военнослужащим, что выступали перед отправкой на передовую; матерям военнослужащих, что проходят уже службу на передовой или погибли во время исполнения своего долга. Он подчеркнул ощущение гордости за Дагестанский народ, где много героев и матерей, воспитавших их мужественными и храбрыми воинами.