Все тренировки должны проходить по заранее утвержденному плану эвакуации

В последнее время по всей стране участились анонимные звонки или же смс-сообщения террористической направленности, якобы учебным заведениям угрожает опасность. Получив такого рода информацию, руководство школ вынуждено начать немедленную эвакуацию детей, даже, если звонок анонимный. Но и в этой ситуации становится крайне важным, сохранять спокойствие и действовать при эвакуации грамотно и без паники. Естественно, такие анонимные звонки влияют и на психику учителей, родителей и учащихся. Как поставлена работа при возникновении подобных случаев рассказал учитель с многолетним стажем Магомед Рамазанов.

«Я, как предметник по основам безопасности, могу с уверенностью сказать, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации, учащиеся и учителя нашей школы имеют все необходимые знания при эвакуации по учебной тревоге. Ежегодно — не менее два раза в год в школе проводится учебная тревога, во время которой учителя и учащиеся прорабатывают действия, необходимые при возникновении чрезвычайной ситуации. Все эти тренировки проходят по заранее утвержденному плану эвакуации. Согласно этому плану все педагоги применяют свои знания, каким путем они будут выводить учащихся на улицу. Также правила эвакуации проговариваются с учащимися на уроках ОБЖ, где обсуждаются всевозможные сценарии развития ситуации», — разъяснил учитель Тпигской СОШ Агульского района.

Батитай Габибулаева