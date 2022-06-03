Западный рэкет

Российским миллиардерам предложили «откупиться» от санкций

На Западе пробивают новый способ изыскать средства для киевских националистов. Местные затейники предложили потрясти мошну российских бизнесменов. Те смогут «откупиться» от санкций, если разрешать отправить свои средства на восстановление Украины, сообщают западные СМИ. Что под этим «восстановлением» подразумевается – хорошо известно: поставки вооружений и выплаты кормовых боевикам-наемникам из разных стран.

Подобный цинизм не удивляет. Для западных товарищей, с учетом сложности процедуры конфискации замороженных российских активов (пока еще мешают законодательные препоны), отказ бизнесменов от части своего имущества – идеальный вариант развития событий. Американской администрации, например, не придется уговаривать конгрессменов дать добро на новый транш для Киева. А британские власти смогут не травмировать сообщениями о помощи Киеву своих обывателей, которые и так на собственном кошельке прочувствовали рикошет от антироссийских санкций.

Инициативу рэкета озвучила заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд на встрече представителей стран-членов «Группы семи» (G7). Причем она уже обсудила идею с «российскими олигархами», с которыми знакома с 90-х, когда возглавляла бюро британской газеты Financial Times в Москве и писала свою книгу о ситуации в России под говорящим названием «Распродажа века». Киев также известили о новой затее и ведущихся переговорах с потенциальными предателями Москвы. Хотя речь идет пока только о возможности, никаких решений еще не приняли, что и не удивительно.

На первый взгляд, пул предателей сформировать не сложно. Фриланд не стала бы предлагать затею, не подкрепленную согласием со стороны российских миллиардеров. К тому же, она утверждает, что олигархи сами проявляют инициативу и названивают ей, жалуясь на российские власти (хотя что еще она может сказать?). Правда, фамилии не назывались, но это вряд ли бы произошло даже в случае успеха предпринимаемого дела. При этом, кто войдет в число согласившихся, было бы не трудно прогнозировать – как минимум, большинство пострадавших обитателей дальнего зарубежья, тех, кто заранее обосновался в западных «оазисах». То есть все довольно просто, принимая во внимание отсутствие патриотических слабостей у такого рода контингента. Если бы не одно огромное «но».

У всех перед глазами показательный пример раскулачивания олигархов Петра Авена и Михаила Фридмана. Эти обитатели Лондона уже попались на приманку. Поверив обещаниям, они пожертвовали €150 млн в пользу украинских беженцев в Европе после того, как счета миллиардеров разморозили. Однако сразу после транша средства олигархов были тут же заблокированы. Более того, на днях британский суд отклонил требования миллиардеров снять с них ограничения. Параллельно на Авена за попытку обхода санкций завели уголовное дело и обчистили под чистую: представители британского «правосудия» после обысков в доме олигарха забрали последние £30 тыс. наличностью и его знаменитую коллекцию предметов искусства.

Но и это не все, «страдальцы» не могут покинуть Туманный Альбион, им отказано в выезде из страны. Так что попытка вернуть свое благосостояние, жертвуя частью финансов, провалилась. Поэтому, если на Западе не найдут убедительных гарантий, то метод, анонсированный Фриланд, который на первый взгляд выглядит весьма действенным, не принесет никакой пользы. Желающих не найдется. Тем более, что в финансовых кругах прекрасно осведомлены об аппетитах того же Лондона. Говорят, что в Британии вовсю действует фирма, которая скупает арестованное имущество олигархов, находящихся под санкциями, и в перспективе тому же Авену и Фридману вряд ли светит вернуть свое имущество.

Впрочем, все еще поправимо, если западные спонсоры киевских националистов всерьез задумались над тем, чтобы убить сразу двух зайцев: не перечислять замороженные активы российской казны и отправить кругленькую сумму в топку украинской войны. Другое дело, что их финансовая репутация уже изрядно потрепана после показательного воровства российских денег, а теперь еще и информации о договоренности с олигархами отдать свои деньги. И со временем многие страны и собственники постараются плавно перевести свои вложения в более надежное место.

Катализатором процесса являются также опрометчивые заявления и призывы к конфискации замороженных валютных резервов России для переправки в Киев. Понятно, что факт очевидного хищения никого из экспроприаторов не смущает. Забрать чужое – это уже демократическая норма. Однако при этом эти персонажи пытаются обвинить в своих грехах других.

Яростное недовольство на Западе вызвало сообщение из ДНР. Глава республики Денис Пушилин объявил, что предприятия, принадлежащие украинским и иностранным собственникам, выделявшим деньги националистическим батальонам, будут национализированы. Предварительно правоохранительные органы проведут индивидуальную работу с каждой компанией.

«Если проходило прямое финансирование националистических батальонов, то, по сути, это прямое участие в геноциде наших граждан. И судьба этих предприятий будет решаться совершенно в другом ключе. Конечно, такие предприятия, если точно будет установлено такое участие в финансировании националистических организаций, будут переходить в государственную собственность», — цитирует РИА Новости Дениса Пушилина.

Решение вполне логичное и закономерное, но, понятное дело, не с точки зрения западных стран. Тем более что некоторые их представители не стеснялись спонсировать украинских неонацистов и теперь лишатся собственности на Донбассе, а в перспективе и не только там.

Анна Пономарева