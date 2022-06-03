Зеленский против Залужного

Англо-американские игры на украинском поле

Внутренний расклад на территориях бывшей Украины приобретает все более и более интересные конфигурации и становится отражением соперничества между «кузенами» — США и Великобританией, являющимися главными спонсорами и организаторами украинского кризиса. Так, эти страны демонстрируют разницу подходов по ряду важных, можно сказать, ключевых вопросов. Более того, они оказываются диаметрально противоположными.

Так, например, Лондон прямо и настойчиво призывает украинских нацистов интенсифицировать удары по территории России, в том числе и по критически важным объектам, в то время как Вашингтон заявляет, что категорически против этого и потому пока избегает поставок дальнобойных вооружений Киеву, которые могли бы быть применены непосредственно по РФ. Можно, конечно, усмотреть в этом игру в доброго и злого полицейского, но эти противоречия присутствуют и в других вопросах.

Нельзя предположить и то, что таким образом Вашингтон просто дистанцируется от украинской войны, как бы снимая с себя ответственность за происходящее, перекладывая ее на европейцев. Вовлеченность американцев в украинские дела не стала меньше, хотя британцы за последние пару лет, пока они были заняты своей внутренней политической повесткой, серьезно их потеснили. Получается, что британцы и американцы контролируют сегодня два «центра силы», или две условные группировки на Украине.

Так, под полным контролем Лондона находятся Зе-офис, СБУ и аффилированные с ней нацистские группировки. Американцы контролируют ВСУ и нацистов, ориентированных на Авакова, «Азов» (запрещен в РФ), «Нацкорпус». В настоящий момент Пентагон сумел поставить генштаб ВСУ под свой непосредственный контроль, миную «промежуточное звено» в виде офиса Зеленского. Сделано это было под предлогом того, что в связи с тяжелой ситуацией в Донбассе есть необходимость в сокращении времени по принятию решений без длительных согласований.

Если учесть, что до этого несколько дней шел жесткий спор между британским и американским подходом по Донбассу (позиция Лондона, отстаиваемая Зе-офисом – стоять до последнего украинца, американский подход, озвучиваемый Залужным – отвод войск на «вторую линию») который закончился отключением Зе-команды от принятий решений поданному вопросу, можно говорить о победе США. Особенно после того, как они и Залужный были отодвинуты от планирования операций по Змеиному, той, что провалилась, и той, что пока только готовится.

Однако практически сразу же после американского последовал ассиметричный ответ – обвинение в госизмене Порошенко (именно Вашингтону Зеленский давал гарантии его неприкосновенности при транзите власти), запрет на его выезд и вызов его потенциальных сторонников в суд. По сути дела, начинается внутренняя война британских и американских прокси.

Эту информацию, кстати, подтверждает «Джокер. ДНР», согласно информации которого, в Зе-офисе обсуждалось «утро стрелецкой казни» для верхушки ВСУ. Поводом для нее должен стать разгром украинских формирований в Донбассе. Первыми полетят головы ближайшего окружения Залужного, чтобы изолировать его и оставить в одиночестве. Затем настанет и его очередь. Причем отставкой дело явно не ограничится, последуют обвинения. И хорошо, если только в халатности, а не в госизмене.

То, что вопрос отстранения Залужного решен Зе-командой, считают многие – слишком уж он стал популярен и своеволен. Более того, вокруг него начинают собираться критикующие Зеленского ЛОМы. Но можно предположить, что планы удара по оппонентам имеются у группировки находящейся под контролем американцев. И за этим может стоять стремление не просто переиграть «кузенов» на украинском поле, но и радикально отличная от британской американская стратегия в украинском вопросе.

Вашингтон уже прекрасно понимает, что сокрушить Россию «адскими санкциями» не получилось и не получится. Определенные дивиденды в виде ослабления ЕС они уже получили, новыми заказами ВПК обеспечен, связи РФ с Европой разрушены. Но дальнейшее затягивание кризиса может угрожать непредсказуемыми последствиями. Да уже сейчас назвать ситуацию управляемой никак не получается. Ситуация для нацистского режима критическая. А после его падения коллективный Запад оказывается в тупике, в том числе и в смысловом. Принять новый статус-кво и начать строить новые отношения с Россией – это фактически признать свое поражение. Продолжить конфронтацию? Но воевать с Россией никто из НАТО не хочет, а выдерживать нужный градус без кровавых провокаций вроде Бучи будет непросто. Мерзнуть же и голодать из-за того, что «оккупанты притесняют ЛГБТ-партизан на Украине» европейцы вряд ли захотят.

В США начинает преобладать следующий взгляд: необходимо замораживание конфликта в варианте «Минска-3» и снижение общего уровня напряженности в мире до того уровня, чтобы минимизировать экономические издержки Запада. При этом нацистский режим в Киеве и Украину, как «анти-Россию», пусть и в усеченном в территориальном плане варианте, сохранить. Этакая заноза, вытащенная лишь наполовину, продолжающая нарывать и способная вызвать заражение крови.

Такое решение устроило бы Германию, Францию и многие другие европейские страны. Собственно, это предложение и озвучил Генри Киссинджер в Давосе. Но у Британии другие задачи. Она стремится отыграть Украину быстро и по полной, а ее остатки использовать для укрепления своего сателлита – Польши, которая должна стать центром «анти-ЕС» под британской дланью. Создание этого союза Лондон на днях анонсировал.

Находящийся под его контролем Зеленский ни на какие мирные переговоры и на «заморозку» не пойдет. Об этом, собственно, было прямо заявлено. С Зеленским не станут говорить в Кремле, это тоже не секрет. Но при этом еще в начале СВО Владимир Путин недвусмысленно заявил, что с украинскими военными будет договориться легче, чем с «нацистами и наркоманами».

И американцы вполне могут для реализации своего плана заменить Зеленского Залужным, который уже и будет вести мирные переговоры. В каком формате осуществят эту ротацию – «прилет ракеты по месту нахождения Зеленского», «ДРГ» или переворот, – не столь важно. Первые два варианта дешевле и проще. Зеленский достаточно раскручен, и его развенчание потребует средств и времени. Зато его свержение и обвинение во всех грехах облегчит задачу по информационной подготовке мирных переговоров: «клоун, разворовавший страну, завел все в тупик, и нам не остается ничего иного, кроме как идти на уступки, чтобы спасти хоть что-то».

Однако, как для России, так и для ждущего освобождения народа Украины никакие уступки не достаточны, а мирные соглашения без реализации всех целей СВО, заявленных и не преданных огласке, не приемлемы. Консервировать ситуацию нельзя. Не вытащенная до конца заноза грозит заражением. Хотя несогласие и соперничество наших врагов можно не только приветствовать, но и стараться расширить и усилить.

Борис Джерелиевский