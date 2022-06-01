Реализация проекта ООО «Дагмясо» изменит ситуацию в мясоперерабатывающей отрасли в лучшую сторону

Планируемое возвести в селе Кульзеб Кизилюртовского района республики мясоперерабатывающее предприятие под новым брендом «Дагмясо», о чем сообщил на совещании Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, крайне необходимое для производителей мяса и животноводов региона предприятие, ожидаемое десятки лет.

Мясная промышленность в Республике Дагестан является одним из приоритетных направлений развития. Этому способствует исторически сложившаяся специализация сельского хозяйства.

Основным конкурентным преимуществом Республики Дагестан является наличие значительного поголовья скота. При этом основным направлением животноводства является мясное направление. Мясо продают на внутреннем рынке и вывозят в другие регионы, но потенциал использования продуктов животноводства для развития мясоперерабатывающей отрасли внутри самой республики использован до сих пор недостаточно.

С реализацией проекта ООО «Дагмясо» ситуация в корне изменится в лучшую сторону. Со временем неплохо было бы реализовать аналогичный проект и в Южном Дагестане, где также имеется большой потенциал развития отрасли. Кроме экономической составляющей, мясные продукты в виде тех или иных товарных групп, являются частью государственного стратегического запаса.

Абдурахман Манафов, зам.гл. редактора газеты «Вести Агула»