В Дагестане живут лучшие животноводы

В Волгограде 27 мая прошло торжественное награждение финалистов XXII Всероссийской выставки племенных овец и коз при участии высшего руководства Минсельхоза РФ.

Дагестан на мероприятии представили зампредседателя Правительства РД Нариман Абдулмуталибов, руководитель Минсельхозпрод РД Мухтарбий Аджеков и другие представители отрасли.

Итог Выставки вывел Дагестан в абсолютные лидеры: 11 золотых медалей, 9 серебряных и 6 бронзовых.

Также были объявлены лучшие российские агрофирмы, одной из которых стала дагестанская фирма «Чох».