В Дагестане живут лучшие животноводы

В Волгограде 27 мая прошло торжественное награждение финалистов XXII Всероссийской выставки племенных овец и коз при участии высшего руководства Минсельхоза РФ.
Дагестан на мероприятии представили зампредседателя Правительства РД Нариман Абдулмуталибов, руководитель Минсельхозпрод РД Мухтарбий Аджеков и другие представители отрасли.
Итог Выставки вывел Дагестан в абсолютные лидеры: 11 золотых медалей, 9 серебряных и 6 бронзовых.
Также были объявлены лучшие российские агрофирмы, одной из которых стала дагестанская фирма «Чох».