Победа вопреки

Битва за Мариуполь завершилась

Про битву за Мариуполь еще снимут фильмы. Ее, безусловно, будут разбирать в военных академиях и училищах, поскольку по всем канонам военной науки отстаивать узел обороны в Мариуполе противник мог и должен был, согласно замыслу Объединенного комитета начальников штабов США, еще как минимум, полтора месяца. За это время Украину собирались накачать вооружением и боеприпасами, создав группировку, достаточную для деблокады Мариупольского гарнизона.

Но русские не откладывали на потом, а применив авиацию и артиллерию, штурмовали город, выбивая засевших там ВСУ, бандеровскую полицию и националистов из жилой застройки и загоняя противника в подземелья завода «Азовсталь». Протяженность тоннелей там — 26 км. Сидеть там они могли долго, но сдались, потому что их предупредили — иначе смерть.

Но победили русские не благодаря, а вопреки, так как нужного для наступательных действий в городской застройке шестикратного и даже трехкратного перевеса в живой силе у Союзных сил РФ и ДНР не было. Более того, соотношение сил составляло примерно 1 к 1, если не меньше у наступающей стороны. Это ноу-хау в военном искусстве. Говорю это без всякого ёрничества и иронии. Такого в истории еще не было.

С учетом того, что украинская группировка в Мариуполе насчитывала примерно 25 тыс. человек, примерно столько же (на самом деле, чуть меньше) сосредоточила Россия на этом направлении. Болтовню профанов в Киеве можно не принимать в расчет. Там верещали о 50-ти тысячах человек, штурмовавших Мариуполь. Но то ли у страха глаза велики, то ли сказались особенности свидомого самосознания — набивать себе цену, заявляя о значимости и героизме, хотя не было ни того, ни другого.

И вкратце о потерях противника. На мариупольском участке сдались в плен от 5 до 7 тыс. человек. Но не стоит утверждать (что, к сожалению, делают не воевавшие эксперты), что остальная группировка в 20 тыс. чел. полностью уничтожена физически и покалечена. Конечно, таких потерь там нет.

Нужно спокойнее воспринимать информацию и о том, что большая часть оборонявших мариупольский укрепрайон подразделений ВСУ отступили и бежали на северо-запад, покинув район до окончательного захлопывания крышки котла.

Исходя из этого, потери противника в Мариуполе могут составлять примерно 10 тыс. человек ранеными, убитыми и дезертировавшими, что хороший показатель для Русской армии и мобилизованных бойцов бригад Донбасса.

Юрий Котенок