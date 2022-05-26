Хорошая мина при плохой игре

Советники Зеленского пребывают в выдуманном мирке



Есть у Зеленского такой советник, политтехнолог, Михаил Подоляк. Как они его именуют – антикризисный менеджер. Он, как бывший журналист и пиарщик, наверняка больше сосредоточен на информационке и, судя по его скандальному заявлению, является пустословом.

Подоляк считает актуальным заявлять об освобождении Херсона и Запорожья: «Для меня принципиально, чтобы мы освободили, причём максимально жёстко и для коллаборантов, и для российских военных, Херсонскую область, Запорожскую область. Нам нужна акватория Азовского моря. Однозначно! Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово «русские». Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово «русские» и чтобы уголовные элементы, называющие себя властью, — чтобы их не было. Физически не было».

То есть Подоляк призывает к геноциду русских, искоренению понятия и слова «русские» как такового. Ничего не получится. Очень зря он говорит такие вещи, потому что за это тоже придётся ответить. За каждое слово. Тем более, Подоляк – член группы переговорщиков по подготовке договора об урегулировании ситуации на Украине. И если со стороны Украины такие вещи заявляет переговорщик, то значит это приравнивается к официальной позиции переговорной группы. А с такой позицией переговоров быть не может.

Реальность для украинской армии совсем другая. Никакими силами ВСУ не отобьют Херсонскую и Запорожскую область и не смогут переломить ситуацию на Донбассе. Силы ВСУ окружаются в Авдеевке, а в таких городах, как Артемовск и Соледар, нацисты больше не чувствуют себя в тылу и безопасности – крылатые ракеты ВС РФ стабильно и чётко выполняют свои задачи.

В целом, на Украине уже серьезный топливный кризис, подвозы боеприпасов срываются, железнодорожные станции, через которые проходят составы с техникой и боеприпасами, уничтожаются. Так, буквально сегодня в сети появились кадры с «откалиброванной» станции в городе Малин Житомирской области. Теперь «логистам» из минобороны Украины придётся строить очередной новый маршрут.

Смелость Подоляка связана с тем, что он не испытывает того страха, который испытывают украинские нацисты, военные и мобилизованные, находящиеся на передовой под обстрелами нашей артиллерии и авиации. Побывал бы он в такой обстановке – спесь его бы сбилась. Вот «азовцы» сдаются, и не слышно что-то героических высказываний – смиренно благодарят донецких врачей за оказанную помощь, а в душе рады, что выжили. И улетучились сразу все «экстракшн» и «деблокады». Теперь перед ними суровая реальность – суды за всё содеянное.

А Подоляк где-то в облаках – мечтает о несбыточном. Потом будет очень больно падать, но не только ему, а и всем тем украинским «патриотам», которые в эту чушь от Подоляка и Арестовича верят.

Даниил Безсонов