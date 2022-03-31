Председатель Совета старейшин Агульского района прокомментировал выступление главы региона в НС РД

Глава Дагестана Сергей Меликов выступил 31 марта перед Народным Собранием Республики Дагестан с отчетом о результатах деятельности Правительства Республики Дагестан за 2021 год.

Одной из тем, которую охватил Глава Дагестана, стала экология и охрана окружающей среды.

Сергей Меликов сказал, что в Республике Дагестан стратегической задачей остается решение вопросов, связанных с экологией и охраной окружающей среды.

В начале 2021 года республика столкнулась с мусорным коллапсом, мы остались без региональных операторов. Пришлось корректировать существующую Территориальную схему обращения с отходами, в результате чего созданы три территориальные зоны (Махачкала, Хасавюрт, Дербент), где будет построено по одному мусоросортировочному комплексу и объекту размещения отходов. Кроме того, во всех труднодоступных районах будут созданы 36 перегрузочных станций.

Данный факт прокомментировал председатель Совета старейшин при главе Агульского района Омаров Магомед Рамазанович. По его словам, данный вопрос является крайне актуальным для региона, потому как хорошая экология является основой развития туристического кластера, который является стратегическим в социально-экономическом развитии Дагестана. Кроме того, решение вопросов с обращением ТКО станет важным шагом в улучшении санитарной ситуации в республике. Старейшина отметил, что решение этих и других задач позволят качественно улучшить социально-экономическое благополучие региона.

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