Экономика

40 тысяч гектаров пашен в Дагестане остаются невостребованными

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Под руководством Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло заседание по вопросу эффективного использования сельхозугодий и принимаемых мерах по её повышению.

Так, им в процессе обсуждения было озвучено, что из 465 тыс.га пашни 40 тыс.га не используются по назначению. На фоне этого Абдулмуслим Абдулмуслимов говорит о необходимости усовершенствования системы управления земельными ресурсами. Кроме того озвучено, что земля у собственника может быть и изъята в случае нарушений требований земельного законодательства.

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