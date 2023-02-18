40 тысяч гектаров пашен в Дагестане остаются невостребованными

Под руководством Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло заседание по вопросу эффективного использования сельхозугодий и принимаемых мерах по её повышению.

Так, им в процессе обсуждения было озвучено, что из 465 тыс.га пашни 40 тыс.га не используются по назначению. На фоне этого Абдулмуслим Абдулмуслимов говорит о необходимости усовершенствования системы управления земельными ресурсами. Кроме того озвучено, что земля у собственника может быть и изъята в случае нарушений требований земельного законодательства.