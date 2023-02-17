Экономика

40 тыс. га пашни в Дагестане не вовлечены в сельхозоборот

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На совещании по вопросу о принимаемых мерах по повышению эффективности использования сельскохозяйственных угодий на территории республики, Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что у республики имеются значительные резервы в виде неиспользуемых либо неэффективно используемых сельскохозяйственных земель.

«Республика располагает более 3 млн га сельскохозяйственных угодий, в том числе 465 тыс. га – это пашни, из них остаются не вовлеченными в сельскохозяйственный оборот около 40 тыс. га», — констатировал он.

Председатель Правительства также напомнил присутствующим, что развитие сельского хозяйства напрямую связано с использованием сельскохозяйственных угодий.

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