Здравоохранение

40 миллионов направлено на завершение роддома в Каспийске

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В Каспийском роддоме не проводился ремонт уже около 30 лет. Здание запущено изнутри и снаружи. Врио министра здравоохранения Татьяна Беляева называет ремонт учреждения приоритетным на текущий год.

Предстоит заменить окна, обновить коммуникации, установить противопожарную безопасность.

В процессе также будет обновлена материально-техническая база Каспийского роддома. На сегодняшний день туда уже закуплен УЗИ эксперт-класса. Кадровый состав роддома уже обучен работе с новым оборудованием.

Стоит отметить, что Каспийский роддом принимал беременных с коронавирусом. За время эпидемии здесь родилось 94 ребёнка.

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