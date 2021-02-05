40 миллионов направлено на завершение роддома в Каспийске

В Каспийском роддоме не проводился ремонт уже около 30 лет. Здание запущено изнутри и снаружи. Врио министра здравоохранения Татьяна Беляева называет ремонт учреждения приоритетным на текущий год.

Предстоит заменить окна, обновить коммуникации, установить противопожарную безопасность.

В процессе также будет обновлена материально-техническая база Каспийского роддома. На сегодняшний день туда уже закуплен УЗИ эксперт-класса. Кадровый состав роддома уже обучен работе с новым оборудованием.

Стоит отметить, что Каспийский роддом принимал беременных с коронавирусом. За время эпидемии здесь родилось 94 ребёнка.