375 граждан Азербайджана вернулись на родину

Возвращение граждан Азербайджана стало предметом обсуждения на заседании Совбеза РД, прошедшем под руководством Владимира Васильева. На ВКС Глава обсудили вопрос, касающийся временного размещения граждан Азербайджана и их перемещения через границу, а также возвращение россиян на родину.

Васильев рассказал о том, что перемещение людей через границу удалось наладить после переговоров руководителей России и Азербайджана.

Рамазан Джафаров доложил о проведенной работе и сообщил, что из 764 граждан соседнего государства благополучно перебрались 375 человек. Он также сказал, что посольство составляет списки граждан России для их последующего возвращения. Это примерно 400 человек.

Глава РД поблагодарил все службы, задействованные в этой работе и выразил готовность решить все существующие проблемы, связанные с перемещением граждан обоих государств через границу.