35 млрд потратят на ремонт электросетей в Дагестане

Глава Дагестана Владимир Васильев встретился с гендиректором ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталием Ивановым. Речь шла о состоянии и перспективах электросетевой отрасли республики. Россети ставят задачу устойчивого энергоснабжения жителей региона.

На ремонт электросетей планируется потратить 35 млрд рублей. Программа снижения потерь в сети рассчитана на 3 года. Уже на начальном этапе потребуется до 10 млрд рублей. Полная стоимость проекта составит 35 млрд рублей.

Весной завершится инвестирование проводимых в республике работ. 80% запланированного завершено. На проектирование распределительных сетей ушло 900 млн рублей. Осенью завершат первые закупки. Ремонт позволит избежать потерь в сетях. На это потратят 10 млрд рублей.

Владимир Васильев отметил, что проблемы с электроснабжением в республике еще существуют. Глава региона предложил обучать монтеров на местах. Виталий Иванов поддержал инициативу.