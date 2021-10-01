30 сентября завершился Международный молодежный форум «Каспий-2021»

25 сентября в республике начал свою работу Международный молодежный форум «Каспий-2021». В течение пяти дней для участников мероприятия была подготовлена разносторонняя программа с привлечением гостей из разных сфер и направлений. Участники форума приехали в Дагестан из других регионов страны, а также из за рубежа. С ними в числе других гостей мероприятия встретился и врио Главы Республики Дагестан Сергей Меликов. В рамках форума состоялся конкурс проектов, победители которого получил на реализацию своих идей девять с половиной миллионов рублей. 30 сентября прошла церемония закрытия форума где выступили звезды дагестанской эстрады.

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