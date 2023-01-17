3 центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» открыли в Дагестане в 2022 году

На встрече с коллективом Минобрнауки Дагестана глава кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов особо отметил важность гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи.

«В нынешней сложной международной ситуации мы должны особое внимание уделить развитию гражданского и патриотического воспитания. Наша с Вами задача — сформировать у детей чувство патриотизма, гордости за своё Отечество, активной гражданской позиции и готовности к служению Отечеству», — подчеркнул Абдулмуслимов.

Как отметил премьер-министр, в прошлом году для работы в этом направлении открыты 3 региональных учебно-методических центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» в городах Каспийск, Хасавюрт и Дербент.

А в период 2023-2025 гг. по инициативе Главы республики начнется проектирование и строительство патриотического центра «Авангард» еще и в поселке Зеленоморск.