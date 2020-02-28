3-4 марта пройдет конференция «Продовольственная безопасность, развитие российского закрытого растениеводства, ситифермерства»

Основная тематика конференции национальный проект – цифровое сельское хозяйство – новейшие технологии выращивания и IT технологии прогрессивного

растениеводства, цифровое сельское хозяйство, профориентация в области цифровых технологии.

В конференции примут участие эксперты, представители государственных структур, индустрии агробизнеса, ритейла, стартапы agrotech, инвестиционные фонды.

Цель конференции – разработка стратегии сотрудничества органов государственной власти и местного самоуправления, научных организаций, инвесторов, общественных объединений для формирования инновационного

сегмента АГРОТЕХ.

Участники конференции обсудят вопросы, касающиеся перспектив создания сити-ферм в мегаполисе, БИО-Агро комплексов для общественных пространств и ритейла, интеграции их в городскую застройку, BIO модулей для агломерации.

Дата проведения 3-4 марта 2020 года в 11.00 по адресу г. Москва, Малый Конюшковский Пер., д. 2 (3 этаж), Точка кипения — Москва.

Контакты:

Сайт: https://www.organik-garden.com/agroteh-2020

Телефон\WhatsApp\Телеграм: 89853335014

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