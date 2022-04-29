29 апреля стартует акция «Парад у дома ветеранов»

Минмолодежи РД анонсирует начало проведения Всероссийской акции «Парад у дома ветеранов». Начиная с 29 апреля и до 8 мая у домов ветеранов ВОВ пройдут парады Победы специально в их честь. Оркестровая музыка, строевой проход и небольшой концерт призваны воодушевить и чевствовать каждого участника великой Победы, а также сохранить историческую память о героическом прошлом нашей страны и соотечественников.

Первый парад пройдет у дома Петрухина Юрия Антоновича — ветерана Великой Отечественной войны, проживающего на ул. Ленина, 18. Время парада — 14.00ч.