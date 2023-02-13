25 вопросов, озвученных в эфире прямой линии с Сергеем Меликовым, решены или находятся на стадии решения

Остальные поступившие сообщения взяты в работу, по всем ним будут приняты необходимые меры.

Уже сделано: для ребёнка-инвалида Заиры Сулеймановой из Кайтагского района приобретены необходимые лекарства и инвалидная коляска, готовятся документы для его отправки в федеральные медцентры; восстановлено освещение вблизи лицея №51 в Махачкале, на улице Островского; решена проблема утечки воды на прилегающей к парку 50-летия Октября территории; жительнице Карабудахкентского района Белле Гамзаевой подвели газ; жителю Бабаюртовского района, который анонимно жаловался главе региона на коррупцию, присвоена 1 группа инвалидности, ему также выделят инвалидную коляску; двор жителей многоквартирного дома №9 по улице Юсупа Акаева будет благоустроен в этом году; заключен социальный контракт с Сайгидом Гитиномагомедовым, который просил главу республики помочь с открытием сварочной мастерской. В ближайшее время ему будут перечислены средства на реализацию собственного бизнес-проекта; в селе Атланаул Буйнакского района одной из улиц присвоено имя погибшего участника СВО Шамиля Гаджимурадова; инвалид из села Хебда Шамильского района получил медикаменты и специальную медицинскую кровать.

Об этом главе республики рассказал заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан – начальник Управления информационной политики и пресс-службы Главы РД Рашид Акавов.