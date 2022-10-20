21 октября на стадионе им. Елены Исинбаевой состоится открытие Северо-Кавказского межрегионального спортивного форума «Политех». Сбор и регистрация участников в 9:00, начало мероприятия в 10:00. Отборочная часть чемпионата по волейболу 10:00 ч. – 12:30 ч. Финальная часть мероприятия и подведение итогов — 18:00 ч.

В открытии форума примут участие руководство ДГТУ, заместитель председателя Комитета Народного Собрания Дагестана по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Марина Котенко, директор ГБУ РД «Спортивная школа по игровым видам спорта» Людмила Самохвалова и другие.