Общество

21 мая последний звонок прозвенел одновременно во всех общеобразовательных учреждениях Агульского района

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21 мая последний звонок прозвенел одновременно во всех общеобразовательных учреждениях Агульского района. Каждая школа нарядилась по-особенному в этот удивительный праздник. Почему удивительный? Больше ни один день не несёт в жизни человека столь двоякое чувство. Он одновременно и радостный и грустный, дарит улыбку и слезы, подаёт надежды и хранит воспоминания.

Вынести из школьных лет самое мудрое, самое нужное, грамотно применить эти навыки во взрослой жизни — вот основная задача каждого, кто выходит из своей родной школы с целеустремлённым взглядом в будущее. В этот торжественный день в адрес выпускников всегда звучат слова поздравления.

Учащихся поздравил и Закир Каидов. Глава МО «Агульский район» пожелал выпускникам «сохранить и многократно приумножить тот багаж знаний, которыми их одарили учителя и родители», а также стать примерами терпения и созидания, стремления и роста. Последний звонок выдался в Агуле поистине уникальным, этому способствовала и погода. Промозглая, дождливая, она сменилась ярким солнцем, пусть оно и дальше освещает жизнь всех наших выпускников на пути к мечте! Дорогие учащиеся, помните своих учителей, цените знания, которые они передали вам, ежедневно стремитесь стать лучшей версией самих себя и успехов вам в предстоящей экзаменационной кампании!

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