20 предприятий будут представлять Дагестан на всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень»

Ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией не стали помехой для организации ежегодной агропромышленной выставки «Золотая осень – 2020». XXII Российская агропромышленная выставка будет реализована в онлайн-формате на платформе золотаяосень2020.рф.

На протяжении трех дней – с 7 по 10 октября – посетителей и участников ожидает очень насыщенная программа, которая, как принято, завершится награждением лучших сельхозработников и представителей перерабатывающей промышленности.

Время проведения форума выбрано не случайно – он приурочен ко Дню сельскохозяйственного работника.

На интернет-платформе будут выставлены экспозиции и двадцати ведущих предприятий нашей республики. Это фирмы по переработке и производству главных экспорт-продуктов Дагестана – баранины и риса: ООО «Нива», ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат», СПоК «Агросоюз», АО «Кизлярагрокомплекс», КХ «Агрофирма Чох». А также предприятия по поставке птицы и производству колбас: ООО «Батыр-бройлер», ООО «Курбансервис», Объединенное акционерное общество «Махачкалинский мясокомбинат» и СПоК «Дерия».

Производство натуральных соков из плодов, выращиваемых в самой республике, будут представлять ООО «Кикунинский консервный завод» и АО «Ириб». Традиционный для Дагестана, но новый за его пределами урбеч – СПоК «Сила Кавказа». Свое место на выставке займут и успевшие стать любимыми по всей России чаи из горных трав от ООО «ЭкоКавказ».

Традиции виноделов Дагестана совершенно логично будут представлять Акционерное общество «Кизлярский коньячный завод», Объединенное акционерное общество «Дербентский завод игристых вин», ООО «Дербентская винодельческая компания», винно-коньячный завод «Избербашский», АО «Дербентский коньячный комбинат» и ООО «Виски России».

Не останется в стороне и сравнительно новичок на рынке СХК «Агрофирма Согратль» – это одно из наиболее крупных хозяйств по скотоводству. На ее экспозиции будут продемонстрированы говядина, баранина, колбасные и сырные изделия.

Для республики АПК выставка «Золотая осень» завершается всегда очень плодотворно: предприниматели занимают ведущие позиции, получают много награждений, вследствие чего именно Правительству Дагестана достается гран-при выставки.