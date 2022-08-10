17 объектов мелиоративного комплекса будут построены в Дагестане до 2030 года

Об этом было сказано на совещании по вопросам взаимодействия заинтересованных структур, развития мелиоративных систем и агропромышленного комплекса республики, которое состоялось в Правительстве РД под руководством вице-премьера Дагестана Наримана Абдулмуталибова.

В рамках совещания, вице-премьер к числу проблемных вопросов отнёс необходимость эффективного использования сельхозземель муниципалитетами, деградацию Чёрных земель и Кизлярских пастбищ, оплату за электроэнергию и эксплуатацию бесхозного мелиоративного имущества. По каждому вопросу были озвучены конкретные предложения.

В частности, говоря о развитии мелиоративного комплекса, министр сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Аджеков отметил необходимость проведения фитомелиоративных мероприятий на территории общей площадью более десяти тысяч гектаров ежегодно. Другим проблемным вопросом Аджеков обозначил сокращение объёмов поливной воды в связи со сложной гидрологической обстановкой. По итогам совещания, Нариман Абдулмуталибов предложил разработать региональную программу развития мелиорации, что станет решением большинства озвученных вопросов.