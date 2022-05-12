17 мая в Дагестане начнёт работу девятый Международный межрелигиозный молодёжный форум

Одиннадцатый Международный межрелигиозный молодёжный форум пройдёт в Дагестане в рамках реализации государственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республики Дагестан». Мероприятие состоится с 17 по 23 мая на базе Детского оздоровительного лагеря «Огонёк». В работе форума примут участие известные государственные и общественные деятели, представители науки, эксперты, богословы. Мероприятие организовано в целях предоставления для молодёжи условий совместного интеллектуального, творческого и спортивного досуга. В рамках форума состоится конференция, посвящённая профилактике и противодействию идеологии терроризма.

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