1500 безработных в Дагестане получили профессию в рамках нацпроекта «Демография»

Правительство Дагестана заключило соглашение с Министерством труда, по которому 1196 человек пройдут обучение по нацпроекту «Демография», 897 будут трудоустроены.

В 2021 году обучение проводилось по программе Ворлдскиллс и федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет».

Обучение проходит по специальностям: Графический дизайн в рекламе и сувенирной продукции, Цифровой маркетинг, Цифровые технологии в работе педагога (общего, средне-профессионального и высшего образования), Аналитик СМИ и соцмедиа, Современная педагогика и другим.

Среди обучавшихся 78 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также неработающие мамы детей дошкольного возраста.