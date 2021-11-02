130 соотечественников переселились в республику по госпрограмме, реализуемой Минтрудом Дагестана

Министерством труда и социального развития Дагестана с 2019 года на территории республики реализуется государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Цель программы — обеспечение социально-экономического развития региона путем содействия добровольному переселению квалифицированных кадров из числа соотечественников, проживающих за рубежом, постоянно или временно проживающих в России либо прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке, а также лиц признанных беженцами или получивших временное убежище на территории РФ.

Так, с начала текущего года Минтрудом РД обработано 48 заявлений об участии в государственной программе, в которых содержатся сведения о 130 соотечественниках, 48 из которых — участники Госпрограммы и 82 члены их семей. Среди них граждане Азербайджана – 108 чел., Туркмении – 7 чел., Таджикистана – 3 чел., Украины – 3 чел., Киргизии – 2 чел., Грузии – 2 чел., Казахстана – 2 чел., Узбекистана – 1 чел., Грузии – 1 чел., Армении – 1 чел.

Территориями вселения участников программы и членов их семей являются города Махачкала, Дербент, Каспийск, Хасавюрт, Кизляр, Дербентский район.

В соответствии с условиями программы участникам и членам их семей на равных условиях с гражданами РФ гарантируется возможность получения услуг в области содействия занятости населения, социального обслуживания населения, получение общедоступного и бесплатного образования, среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатного высшего образования, если оно получается впервые.

Трудоустройство участников программы, членов их семей осуществляется, исходя из наличия свободных рабочих мест и вакантных должностей в организациях РД.

В части оказания медицинской помощи участникам программы и членам их семей бесплатно оказываются скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, в том числе и в медицинских организациях государственной системы здравоохранения.

Также участникам программы оказывается содействие по вопросу временного жилищного обустройства и приобретения гражданства России в упрощенном порядке.