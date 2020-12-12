122 — номер ковидной экстренной службы Дагестана

Call-центр для оказания помощи ковидным больным открылся 12 декабря на базе ДГМУ. Открытие состоялось в торжественной обстановке в присутствии зампредседателя Правительства Дагестана Анатолия Карибова.

Call-центр для обслуживания населения по вопросам коронавирусной инфекции открыт по поручению врио Главы Дагестана Сергея Меликова по причине большой нагрузки на горячую линию Минздрава Республики Дагестан.

Теперь по номеру 122 можно обратиться по любому вопросу, связанному с коронавирусом: получить квалифицированную консультацию или рекомендации, выяснить, в какие профильные учреждения следует обратиться для решения тех или иных вопросов.

Ректор медуниверситета сообщил, что в call-центре прием звонков будет осуществлять команда из 10 операторов, которые в большинстве своем — студенты и ординаторы ДГМУ, прошедшие обучение для компетентного консультирования по короновирусной инфекции.

Стоит отметить, что с колцентром на связи находится Минздрав РД, Минмолодежи РД совместно с волонтёрами и другие ведомства.

Сергей Меликов поблагодарил за оперативное открытие центра и запланировал его посещение сразу по возврашении в республику.