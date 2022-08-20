121 заявку направили дагестанцы на Всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор»

Всероссийский конкурс лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор» организован партией «Единая Россия» совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Фондом развития территорий в рамках мобилизационного партпроекта «Жители МКД».

Конкурс проводится по номинациям: «Лучшая практика работы Совета МКД», «Лучшая практика работы ТСЖ/ ЖСК», «Самый дружный дом», «Лучшая практика проведения капитального ремонта», «Лучший подъезд», «Лучший двор». Прием заявок завершился 15 августа, и от Дагестана для участия в проекте была подана 121 заявка.

В ходе заседания региональной конкурсной комиссии, в состав которой вошли руководитель Минстроя Дагестана Артур Сулейманов, руководитель Государственной жилищной инспекции РД Сергей Касьянов, а также представители регионального исполнительного комитета «Единой России», был проведен предварительный отбор заявок для представления на федеральный – очный этап конкурса.

Из поступивших заявок членам комиссии предстояло выбрать по 3 участника в каждой номинации. «Это не просто конкурс – это наглядная практика сплочения управляющих компаний и представителей органов власти с жильцами домов», – сказал министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РД Артур Сулейманов.

В ходе обсуждения было отмечено, что по количеству заявок по стране Дагестан вошел в десятку активных регионов. При этом наиболее популярной среди участников конкурса стала номинация «Лучший двор». «Это подчёркивает эффективность реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Национального проекта «Жилье и городская среда», – подчеркнули члены комиссии, отметив, что большое количество дворов-участников было благоустроенно именно в рамках этого проекта.

Добавим, что второй этап рассмотрения представленных заявок будет проходить до 5 сентября. Параллельно на сайте (в аккаунтах проекта) будет осуществляться «народное голосование» за проекты. Подведение итогов конкурса состоится не позднее 11 сентября.