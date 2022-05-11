12 мая пройдет автопробег по городам и районам Дагестана

Ежегодно в рамках мероприятий, посвященных годовщине Великой Победы, Координационный Совет ветеранских организаций участников и инвалидов афганских событий, семей погибших проводит автопробег по городам и районам Дагестана.

В текущем году автопробег проводится 12 мая 2022 года под лозунгом «Герои! От поколения к поколению!» и призван на примерах дагестанцев — героев Великой Отечественной войны (Джумагулов Э.Б.), афганских событий (Нухидин Гаджиев и Абас Исрафилов), борьбы с терроризмом и экстремизмом на Северном Кавказе (Магомед Нурбагандов) и специальной военной операции на Украине (Нурмагомед Гаджимагомедов) подчеркнуть преемственность поколений, патриотизм и мужество дагестанцев в тяжелые периоды в истории нашей страны.

По двум маршрутам следования автопробега (1. Хасавюрт — Кизилюрт (с. Комсомольское) — Махачкала — Каспийск — Сергокала и 2. Белиджи (Дербентский район) — Дербент — Дагогни — Новокаякент (Каякентский район) — Избербаш – Сергокала) в целях патриотического и нравственноговоспитания подрастающего поколения возле памятников Героям и в учебных заведениях, где они учились, будут проводиться митинги, встречи с молодежью.

Состав автопробега – 32 автомашины, 64 ветерана.