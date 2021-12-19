100-балльникам присуждены премии Правительства РД

Дагестанские школьники, которые получили по итогам государственной итоговой аттестации 100 баллов, а также завоевали звания призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и звания победителей олимпиады школьников I уровня получат премии в размере 100 тысяч рублей от Правительства Дагестана. В частности получателями премий стали призер олимпиады по экологии, ученик Махачкалинского лицея №39 Эльдар Закариев и его учитель по биологии и экологии Луиза Мамеева. Обладателями правительственной премии также стали 7 школьников из городов Кизляр, Дербент, Махачкала, а также Хунзахского и Новолакского районов, которые стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена» и олимпиад по физике, истории и иностранному языку. В список получателей премий, обучающихся в 11 классе, получивших по итогам государственной итоговой аттестации 100 баллов, вошли 44 выпускника из разных городов и районов республики. Минобрнауки республики поручено произвести выплату премий из средств регионального бюджета.

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