10 дагестанских доноров стволовых клеток уже спасли жизни пациентов

В Махачкале завершилась акция #Культурадонорству.

Донорство крови затрагивает вопросы Национальной безопасности государства. Под эгидой объявленного Президентом нашей страны В.В. Путиным Года культурного наследия народов России, был дан старт очень важной, значимой и ответственной акции — это Всероссийская акция «#Культура донорству — #КультурныйКодДонора».

«Минздрав Дагестана совместно с республиканским Министерством культуры одними из первых выключились в акцию и провели 30 мероприятий.

Это дало возможность использовать огромный потенциал учреждений культуры в пропаганде донорства крови и донорства костного мозга.

В акциях приняли участие более 3400 человек, 823 из которых стали донорами впервые. А кроме того, удалось пополнить Регистр потенциальных доноров стволовых клеток, который увеличился на 300 доноров», — выступила первый замминистра здравоохранения РД Джавгарат Исаева.

Как отметила главврач Республиканской станции переливания крови Хадижат Танкаева, благодаря этой серии акций все её участники смогли бесплатно посещать выставки и музеи, театральные постановки — а значит повысили и свой культурный уровень.