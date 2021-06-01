1 июня — Международный день защиты детей и Всемирный день родителей

Международный день защиты детей, отмечаемый в первый день лета, — один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года.

Впервые день защиты детей был проведен в 1950 году в 51 стране мира. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

В соответствии с Женевской декларацией о правах детей, принятой в 1924 году, была провозглашена необходимость социальной защиты прав ребенка. Декларация прав ребенка была принята 20 ноября 1959 года и провозглашала равные права детей в области воспитания, образования, социального обеспечения, физического и духовного развития независимо от цвета кожи, национальной принадлежности, общественного происхождения, имущественного положения.

Декларация призывает родителей, общественные организации, правительства признать права детей и содействовать их осуществлению. Международный день защиты детей отмечается ежегодно более чем в 40 странах мира.

Летние каникулы — это всегда долгожданный и длинный праздник для детей. Начало лета, однако, — это не только начало детских каникул. 1 июня — День защиты детей, это праздник детей, день их защиты, день, побуждающий взрослых думать о детях.

Детство — это самое счастливое время для многих из нас, мы всегда с очень теплыми чувствами вспоминаем годы нашей молодости и детства, однако далеко не все люди могут похвастаться такими радостными воспоминаниями в детском возрасте. Так давайте же предпринимать все усилия, чтобы наши дети, дети нашего времени могли с улыбкой через несколько лет вспоминать годы, когда они были маленькими, когда они росли и входили во взрослую жизнь, заботиться о детях каждый день, каждый час и каждую минуту. Дети – наше будущее, счастливые дети — счастливое будущее.

Государственное казенное учреждение Республики Дагестан «Управление социальной защиты населения в МО «Агульский район» оказывает следующие услуги по социальной поддержке семей с детьми:

— ежемесячные денежные выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям и семьям, имеющим детей инвалидов;

— единовременные пособия при рождении ребенка;

— ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет;

— ежемесячные пособия на ребенка;

— ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка с января 2018 года, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в РД за 2 квартал 2020 г., выплата производится до достижения ребенком возраста 3 лет;

— ежемесячные выплаты на ребенка от 3-7 лет включительно с января 2020 года;

— единовременное пособие беременной жене военнослужащего и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

— единовременные денежные выплаты семьям при рождении детей в соответствии с Указом Президента Республики Дагестан;

— единовременные денежные выплаты на детей, поступающих в первый класс из малоимущих многодетных семей;

— социальные пособия на погребение умерших, которые не подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и не являлись пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности (далее — социальная выплата).

Все вышеуказанные выплаты ежегодно индексируются.

В целях поддержки малоимущих семей Управлением социальной защиты населения выдаются справки, подтверждающие статус многодетной семьи. Социальные стипендии детям, обучающимся в высших и средних специальных учебных заведениях, семьям, получающим государственную социальную помощь. О признании семьи и одиноко проживающего гражданина малоимущими для получения ими социальной помощи и иных мер социальной поддержки.

Управлением постоянно ведется активная работа по защите прав и интересов семей с детьми, поддержке и помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

ГКУ РД УСЗН в МО «Агульский район»