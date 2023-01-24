1,4 тысяч га земельных участков возвращены в казну республики в 2022 году

Об этом на встрече с коллективом Минимущества РД сообщил Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Он также отметил, что на сегодняшний день министерством упорядочена и практически завершена работа по наведению порядка с договорами аренды.

«В прошлом году в казну республики возвращены незаконно выведенные из собственности 1,4 тыс. га земельных участков. Эту работу необходимо продолжить.

Между тем, пока, неэффективно используется порядка 275 тыс. га земель отгонного животноводства.

В целях социально-экономического развития республики в категории «земли промышленности» и «земли особо охраняемых территорий и объектов» в 2022 году переведено 13 земельных участков — это 492 га, порядка 2 тыс. га отданы под реализацию инвестиционных проектов, 4 земельных участка 169 га переданы Региональному экологическому оператору под утилизацию твердых коммунальных отходов. Следует внимательно отслеживать, как используются все эти земли», — подчеркнул глава кабмина.

Источник: https://t.me/pravitelstvord/7385