Звезды загораются в память о героях

Шел 1956 год. В маленьком высокогорном селе жизнь шла своим чередом… С наступлением сумерек все село замирало и погружалось в ночь. Кое-где маленькие окна домов светились тусклым мерцанием, который шел от скудного света лучины.

В домах сельчан этот вечер, был такой же размеренный и тихий, как и сотни других.

В семье Магомедовых отец чинил седло, оно было не новым, и приходилось часто подправлять его, что бы совсем не разошлось. Сын Али мало помогал ему. Мальчик все время отвлекался на игры света на стене, тень на противоположной стороне нависала и отходила в зависимости от игры пламени, и это сильно захватывало мальчика.

То он спрыгивал со стула, то тянул инструменты отца, заставляя его каждый раз искать или молоток, или плоскогубцы. Все это вносило хаос и сумятицу в общей комнате, доставляя хлопоты и маме и сестре. Только бабушка Хава тихо вязала. Она даже не смотрела на петли, ее руки, удивительные, мозолистые руки, столько трудились, что простое вязание было для них отдыхом. Маленькие петли раз за разом смыкались в цепь, собираясь в ряд, создавая форму будущего носочка. В этот раз она вязала для отца. Скоро начнется зима, и теплые носки очень пригодятся.

Али в очередной раз бойко спрыгнул со стула. Сидеть без дела не было интересным занятием, хотелось во двор…

Он посмотрел на бабушку, она казалось бы и задремала, в то время как ее руки безостановочно выстукивали маленькие петельки. Мальчик даже замер, удивляясь этому мастерству, однако тут бабушка остановилась на мгновенье. Ее теплые карие глаза посмотрели на мальчика:

— Подойди, сынок.

Мальчик послушно сел на овечьей шкуре. Этот уголок между печкой и тахтой был, по его мнению, самым уютным в доме.

— Ты знаешь, что такое звезды?

— Конечно, — сказал Али, — все знают, что это небесные огоньки. Правда наш сосед Хасан говорит, что это монетки.

— А как думаешь ты? – спросила бабушка.

Он не знал, что ответить. Звезды на бескрайнем ночном небе завораживали. Они подмигивали, пропадали и появлялись, загорались ярко-ярко и исчезали, некоторые стремительно неслись куда-то. Сравнить это с чем-то еще было для мальчика очень трудным делом, ни на что доселе ему известное звезды не походили.

— Не знаю, — честно ответил мальчик.

— Я расскажу тебе, — сказала бабушка. – Каждая звезда загорается в память о герое. Это такие люди, которые не боятся ничего. Не задумываясь и не сомневаясь, они делают свой последний шаг ради Родины. Посмотри, сколько звезд! Все они – это память о том, что среди нас есть удивительные люди.

По мнению Али, в это было сложно поверить. Он с сомнением уставился на бабушку.

— Не веришь? — спросила она. Никто не верит, только для каждого, чей близкий человек не вернулся с войны, мир вокруг становится другим. Все другое. Мир становится другим.

И таких историй тысячи, сынок. Все войны одинаковы. Они несут боль и страх.

— Но есть же и те, кто вернулся с войны? – спросил мальчик.

— Есть. Но война не уходит от них, она в памяти всегда, и лица товарищей, которые ушли в бой и не вернулись назад, тоже в памяти. Спроси у любого ветерана. Была война страшная, ты слышал о ней.

В селе действительно были те, кто прошел сквозь огонь Великой Отечественной войны. Мальчик и сам видел, что к этим людям относились с особым уважением. У каждого из них была своя история. Кто-то ушел совсем юным, кто-то постарше. Например, Курбанов Рамазан Курбанович родился в 1916 году в с. Тпиг Агульского района Дагестанской АССР. На фронт призван Хивским районным военным комиссариатом.

Приказом Министерства обороны СССР № 87 от 06.04.1985 г. награждён орденом Отечественной войны ll степени, «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа». За каждой наградой война и лишения, через каждую битву страна становилась на шаг ближе к заветной Победе.

И таких историй было немало.

Взрослые не раз говорили, как наши односельчане видели друг друга на фронте, были случаи, когда один спасал другому жизнь в плену. Мальчик запоминал все эти истории, потому, что его дядя не вернулся с войны. Али казалось, что это он был в каждой истории и в каждой битве. Он не видел лица, не видел даже карточки, но в своих историях бабушка всегда рассказывала о нем: как забирали на фронт, где служил, когда приходило письмо…

В такие вечера становилось всегда особенно грустно, но после каждой истории Али начинал с особым интересом глядеть на звезды. Некоторые из них и вправду начинали гореть как по-особенному…

Алена Магомедова