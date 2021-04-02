Образование

Звезды агульской эстрады встретились со студентами ДГПУ

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Сегодня в Махачкале на факультете дагестанской филологии ДГПУ состоялась встреча студентов агульского отделения с испольнителями агульских песен Аминат Алиевой и Суфиомаром Шамсудиновым.
В начале встречи выступил преподаватель родного языка, кандидат филологических наук Нариман Рамазанович Исрафилов, который рассказал о ценности агульского языка в современном мире. Затем выступила Заира Магомеджалиловна Базиева, преподаватель родной литературы,  которая рассказала об устном народном творчестве агульцев. Также выступили гости Аминат Алиева и Суфиомар Шамсудинов они рассказали о своей деятельности. Нариман Исрафилов наградил гостей почетными грамотами, а также высоко оценил их роль в сохранении и развитии агульского языка и литературы. Встреча была завершена чаепитием.

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