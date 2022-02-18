Зульгимар Тагибова прокомментировала назначение Абдулпатаха Амирханова руководителем УФК по региону

Заместитель председателя Комитета по экономической политике, инвестициям и предпринимательству Народного Собрания РД Зульгимар Тагибова отметила, что экс-премьер Дагестана всегда поддерживал здоровые предпринимательские инициативы, и его назначение на руководящий пост в Управление Федерального казначейства по РД является грамотным и своевременным решением. «Где бы он не работал, мы более чем уверены, что он будет работать на благо и понимание простых людей», — заключила Зульгимар Тагибова, отметив также, что предпринимательское сообщество благодарит Абдулпатаха Амирханова за поддержку.

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