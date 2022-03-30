Зульгимар Тагибова: «Нынешняя ситуация — это не столько «кризис», сколько время возможностей»

Депутат Народного Собрания Республики Дагестан, руководитель регионального отделения «Опоры России» Зульгимар Тагибова прокомментировала работу форума «Северный Кавказ — 2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций», который состоялся в Пятигорске. «Форум прошел очень активно, огромное количество актуальных секций и круглых столов, которые интересны и власти, и бизнесу. Хочу отметить, что на сегодняшний день Республика Дагестан находится в очень выгодном геологистическом положении, на перепутье маршрутов, по сравнению с другими кавказским республиками, и именно поэтому очень важно сегодня поймать нить и оказаться в числе первых в реализации проектов. Речь, в первую очередь идет о реализации тех проектов, где есть возможности для импортозамещения», — сказала она.

Зульгимар Тагибова также привела пример Ирана, как страны, которая также оказывалась в условиях санкций, при этом смогла найти «точки роста»:

«На форуме поднимались вопросы ценообразования, создания новых точек развития, поддержки сельскохозяйственной отрасли, промышленной, строительной и транспортной сфер экономики. По итогам нам следует изучить совместную деятельность в налаживании логистики со странами СНГ и средней Азии, рассмотреть сотрудничество в области индустрии гостеприимства в условиях санкций. Очень важно понять, что это не столько «кризис», сколько «время возможностей» для каждого из нас. Необходимо по-новому взглянуть на наши возможности и дать отпор новым вызовам», — сказала она.

Говоря о принимаемых мерах в республике, Тагибова сообщила, что на уровне Правительства республики создан Оперативный штаб по обеспечению устойчивости развития экономики с учетом внешних факторов. По ее словам, в работе штаба принимают участие представители бизнеса наравне с представителями органов власти:

«Регион прорабатывает точечные меры по поддержке экономики и бизнеса. Сегодня мы обменялись опытом с коллегами, многое, уверена, будем внедрять у нас», — заключила Тагибова.

В свою очередь, депутат Народного Собрания Республики Дагестан, руководитель регионального отделения «Опоры России» Зульгимар Тагибова отметила на форуме огромное количество актуальных секций и круглых столов, которые интересны и власти, и бизнесу:

«Хочу отметить, что на сегодняшний день Республика Дагестан находится в очень выгодном геологистическом положении, на перепутье маршрутов, по сравнению с другими кавказским республиками, и именно поэтому очень важно сегодня поймать нить и оказаться в числе первых в реализации проектов. Речь, в первую очередь идет о реализации тех проектов, где есть возможности для импортозамещения», — сказала она.

Зульгимар Тагибова также привела пример Ирана, как страны, которая также оказывалась в условиях санкций, при этом смогла найти «точки роста»:

«На форуме поднимались вопросы ценообразования, создания новых точек развития, поддержки сельскохозяйственной отрасли, промышленной, строительной и транспортной сфер экономики. По итогам нам следует изучить совместную деятельность в налаживании логистики со странами СНГ и средней Азии, рассмотреть сотрудничество в области индустрии гостеприимства в условиях санкций. Очень важно понять, что это не только «кризис», а «время возможностей» для каждого из нас. Необходимо по-новому взглянуть на наши возможности и дать отпор новым вызовам», — считает она.

Говоря о принимаемых мерах в республике, Тагибова сообщила, что на уровне Правительства республики создан Оперативный штаб по обеспечению устойчивости развития экономики с учетом внешних факторов. По ее словам, в работе штаба принимают участие представители бизнеса наравне с представителями органов власти:

«Регион прорабатывает точечные меры по поддержке экономики и бизнеса. Сегодня мы обменялись опытом с коллегами, многое, уверена, будем внедрять у нас», — заключила Тагибова.

Источник: РИА Дагестан