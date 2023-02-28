Зульгимар Тагибова: «Для людей важно не то, что мы встречаемся, говорим, принимаем законы, а результат»

Депутат Народного Собрания Республики Дагестан Зульгимар Тагибова поделилась своими впечатлениями от прошедшей сессии Народного Собрания.

«Доклад председателя правительства РД был очень насыщенным объемным, охватывал все злободневные проблемы республики, выполнение задач по всем нацпроектам. Хорошо была проработана аналитика, были представлены цифры, сроки исполнения и результаты, которые очень важны для населения. Для людей важно не то, что мы встречаемся, говорим, принимаем законы, а результат. Он был в особенности в сфере промышленности, сельском хозяйстве. Важно, что сегодня мы уделяем внимание развитию кластерной промышленности. Также уделялось внимание реализации инвестпроектов, которым мы уделяем большое внимание. Как отметил Глава Сергей Меликов, мы должны работать вместе, сообща», — заключила Тагибова.

Источник: Мирмол