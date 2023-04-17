Зульгимар Тагибова: «Дагестанцы найдут ответы на многие свои вопросы в ходе послания Главы РД Народному Собранию»

Депутат Народного Собрания РД Зульгимар Тагибова рассказала о своих ожиданиях от послания Главы РД Сергея Меликова Народному Собранию Дагестана.

«Полагаю, что в послании ключевой будет социальная направленность. Для Сергея Алимовича на первом месте всегда была забота о благополучии дагестанцев. Думаю, что акцент будет сделан и на таких приоритетных направлениях, как поддержка семей участников спецоперации, военнослужащих, мобилизованных, добровольцев, которой глава республики всегда уделяет внимание. Особое внимание по моему мнению будет уделено и духовно-патриотическому воспитанию. Также, предполагаю, будет обсуждаться вопрос развития туризма, обеспечения безопасности туристов, сервис оказываемых им услуг. На повестке будут и вопросы развития среднего и малого предпринимательства, агропромышленность. Думаю, что дагестанцы найдут ответы на многие свои вопросы в ходе послания Главы РД Народному Собранию. Добавлю, что сегодняшние шаги должны быть очень продуманными и осторожными, но при этом решительными и оперативными», — отметила Тагибова.

Источник: Мирмол